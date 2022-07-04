Воїни 128 огшбр захопили в бою новітню російську БМП-3. ФОТО

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади здобули в бою з окупантами трофейну техніку – новітню російську БМП-3.
Про це в неділю, 3 липня, поінформувала пресслужба бригади.
“Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом для кулемета”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд, де виявилося, що машина 2017 року випуску та пробігом усього 3200 км.
У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли.
“Єдина “несправність” – страшний сморід усередині, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків”, – додали в пресслужбі.
Ремонтники вичистили машину та озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову.
Відтепер БМП-3 буде знищувати своїх колишній господарів.
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