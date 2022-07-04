Понад 36 тисяч “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 4 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 230 військовослужбовців противника, 5 танків, 10 ББМ, 3 артсистем, 4 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 200 (230) осіб ліквідовано,

танків – 1 589 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 754 (+10),

артилерійських систем – 804 (+3),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 655 (+4),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11),

спеціальної техніки – 65 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 липня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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