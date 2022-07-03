Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Краматорському й Бахмутському напрямках, – Генштаб

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 3 липня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 2 танки, 7 ББМ, 1 гелікоптер, 1 артсистему, 1 БПЛА тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 2 липня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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