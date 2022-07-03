Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Краматорському й Бахмутському напрямках, – Генштаб

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 3 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 2 танки, 7 ББМ, 1 гелікоптер, 1 артсистему, 1 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1584 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3744 (+7),

артилерійських систем – 801 (+1),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 651 (+1),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4),

спеціальної техніки – 64 (+3).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 2 липня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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