Що відбувається в Лисичанську: фактаж і прогноз

На вулиці Лисичанська. Фото: ФБ Луганська ОВА

Російські загарбники намагаються закріпитися в Лисичанську, у деяких районах ще тривають бойові дії. Імовірно, українські військові організовано відходять з останнього підконтрольного міста Луганської області.

Про це йдеться в повідомленнях Генштабу ЗСУ, голови ОВА, ЗМІ та аналітиків.

“На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти”, – сказано у зведенні ГШ станом на 6:00 неділі, 3 липня.

У свою чергу начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів таке: “Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, всі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення [Збройними силами України] декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти”.

Минулої доби, зазначив Сергій Гайдай, у місті рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від вчинених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.

Варто зазначити, що ввечері 2 липня російські ЗМІ поширили відео, на якому показано, як окупаційні підрозділи встановили радянський “прапор перемоги” на Лисичанській міськраді, що зруйнована вибухами.

При цьому українська сторона спростовує заяви росіян про те, що останнє вільне місто Луганщини вже повністю захоплене окупантами.

Журналіст Юрій Бутусов пише про Лисичанськ таке: “Тиждень поспіль російські війська намагаються прорвати нашу оборону та оточити місто та українські підрозділи. Наразі противник глибоко просунувся та захопив частину міста, росіяни демонструють відео з центру міста, це факт. На відміну від Сєвєродонецька та Рубіжного, у місті не ведеться запеклих боїв, противник продовжує щільні обстріли та отримує у відповідь удари нашої артилерії.. Наші поступово відходять. Завадити нашому відходу росіянам не вдається”.

“Усі спроби російського командування повністю оточити Лисичанськ українські війська відбивають завдяки організованому спротиву нашого угруповання, яке надійно тримає коридор“, – написав журналіст у фейсбуці ввечері 2 липня.

За його словами, росіяни на підступах до Лисичанська захопили Лисичанський нафтопереробний завод, а також перетнули на півночі від міста Сіверський Донець і захопили село Привілля. Це створювало передумови для оточення наших військ, однак повного оточення зараз немає.

“Противник щодня проводить атаки, але всі вони відбиваються організованим вогнем. Коридор наші тримають, управління впевнене. Тут є рішучі командири, які користуються довірою та підтримкою бійців, і роблять все необхідне. Відхід не надихає, але наші війська бачать, що росіянам завдають значних втрат, ми б’ємо техніку, вражаємо піхоту. Тобто при певних умовах, силах, засобах, управлінні росіяни не здатні досягнути своїх цілей…

Росіянам не вдається прорвати наш фронт”, – зазначив Бутусов.

“Сьогодні (2 липня) навіть дещо менше було обстрілів – усі знають, що це завдяки серії ударів українських ракет та РСЗВ HIMARS по арсеналах боєприпасів ЗС РФ, які розгромлені українською армією.

Тому ситуація навколо міста дуже складна і важка, але ніяких передумов для паніки, розвалу фронту нема, наша армія втримує тиск та роздає потужні удари у відповідь”, – додав Бутусов.

Аналіз і прогноз ISW

У звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) станом на вечір 2 липня зазначено:

“Українські війська, ймовірно, здійснили навмисний відхід із Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. Геолокаційні відеозаписи показали, як російські війська обходять північні та південно-східні райони Лисичанська таким чином, що свідчить про те, що українських сил залишилося небагато або зовсім немає у місті станом на 2 липня.

Українські військові офіційно не оголосили про відведення військ, але й не повідомили про оборонні бої навколо Лисичанська. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко туманно зазначив, що російські війська мають “високу ймовірність” захопити Лисичанськ, але їм буде важко просуватися в Донецькій області на Слов’янськ і Краматорськ. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук спростував повідомлення про захоплення та оточення російськими військами Лисичанська, але ці спростування, ймовірно, застарілі або помилкові…” – ідеться у зведенні ISW.

На мапі бойових дій від Інституту станом на ранок 3 липня більше частина міста показана як окупована росіянами:

Прогноз американських аналітиків такий: “Імовірно, найближчими днями російські війська встановлять контроль над рештою території Луганської області і, швидше за все, потім зосередяться на ударах по українських позиціях у Сіверську (Донецької області), перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.

Відхід до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід із боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута”.

Також ISW припускає, що на тлі серйозної організаційної реструктуризації, невдач і великих втрат в Україні Кремль прагне зберегти або відновити довіру до російського військового керівництва, зокрема переконати, що генерал Валерій Герасимов досі виконує обов’язки начальника генштабу ЗС РФ (для цього в медіа було показано його візит на окуповані території України).

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