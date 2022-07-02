Головком рашистів Герасимов нібито прибув на окуповану територію України

Начальник генерального штабу збройних сил Росії – перший заступник міністра оборони РФ генерал армії Валерій Герасимов нібито прибув на окуповані території України.

Про це 2 липня повідомляє Telegram-канал міноборони РФ.

За цими даними, які немає змоги перевірити, Герасимов нібито особисто перевірив угруповання російських військ, задіяних у “спецоперації”, заслухав командувачів про застосування військ і про бойове забезпечення дій окупантів на різних напрямках.

Головком рашистів побував на командних пунктах, де “приділив особливу увагу питанням використання під час бойових дій автоматизованих систем бойового управління на користь нарощування ударних можливостей міжвидових угруповань військ”.

Міноборони РФ показало кадри з поїздки Герасимова.

На них показано його на зустрічах із поодинокими підлеглими на відкритому повітрі та самотнього – в робочому кабінеті, обставленому і оздобленому для вищого командування.

Нагадаємо, за даними з Росії, в кінці червня міністр оборони генерал армії Сергій Шойгу буцімто інспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

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