На Харківщині ЗСУ ліквідували Героя Росії Герасимова. Ховають його лише через три місяці

Вадим Герасимов

Як стало відомо, Збройні сили України на Харківщині ліквідували російського комбата Вадима Герасимова, який на загарбницькій війні встиг стати “Героєм Росії”.

Як передає “Новинарня“, про ліквідацію Герасимова в середу, 8 червня, повідомив військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

“Командир батальйону підполковник Герасимов Вадим із Котельниково офіційно “денацифікований і демілітаризований”, – написав він у фейсбуці.

За даними з соцмереж, окупанта вбили ймовірно в районі міста Чугуїв на Харківщині. Це сталося ще 8 березня.

“36-річний військовослужбовець упав на полі бою, виконуючи наказ. Командир батальйону представлений до звання Героя Росії. Посмертно”, – пише волгоградське видання V1.RU з посиланням на адміністрацію Котельниковського району.

Вадим Герасимов – із міста Котельниково Волгоградської області РФ. Закінчив Московське вище військове командне училище (МВОКУ), загальновійськову академію імені Фрунзе, командував батальйоном у Ленінградській області. Знайшов свою смерть під час загарбницької “спецоперації” в Україні.

Імовірно, труп рашистського загарбника тривалий час був покинутий на території, яку залишили війська РФ. Принаймні похорон Герасимова в Котельниковому пройде лише 9 червня (тому зараз про це і пишуть).

“Вже передбачається, що на школу, в якій він навчався, незабаром повісять пам’ятну дошку: “Тут навчався Герой Росії Вадим Герасимов”, – пише місцеве видання V1.

“Героєм Росії” його називає й місцева газета “Искра”.

Вадим Герасимов – із міста Котельниково Волгоградської області РФ. Закінчив Московське вище військове командне училище (МВОКУ), академію імені Фрунзе, командував батальйоном у Ленінградській області.

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