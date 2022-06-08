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На Харківщині ЗСУ ліквідували Героя Росії Герасимова. Ховають його лише через три місяці

08/06/2022 22:44

Як стало відомо, Збройні сили України на Харківщині ліквідували російського комбата Вадима Герасимова, який на загарбницькій війні встиг стати “Героєм Росії”.

Як передає “Новинарня“, про ліквідацію Герасимова в середу, 8 червня, повідомив військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

“Командир батальйону підполковник Герасимов Вадим із Котельниково офіційно “денацифікований і демілітаризований”, – написав він у фейсбуці.

За даними з соцмереж, окупанта вбили ймовірно в районі міста Чугуїв на Харківщині. Це сталося ще 8 березня.

“36-річний військовослужбовець упав на полі бою, виконуючи наказ. Командир батальйону представлений до звання Героя Росії. Посмертно”, – пише волгоградське видання V1.RU з посиланням на адміністрацію Котельниковського району.

Вадим Герасимов – із міста Котельниково Волгоградської області РФ. Закінчив Московське вище військове командне училище (МВОКУ), загальновійськову академію імені Фрунзе, командував батальйоном у Ленінградській області. Знайшов свою смерть під час загарбницької “спецоперації” в Україні.

Імовірно, труп рашистського загарбника тривалий час був покинутий на території, яку залишили війська РФ. Принаймні похорон Герасимова в Котельниковому пройде лише 9 червня (тому зараз про це і пишуть).

“Вже передбачається, що на школу, в якій він навчався, незабаром повісять пам’ятну дошку: “Тут навчався Герой Росії Вадим Герасимов”, – пише місцеве видання V1.

“Героєм Росії” його називає й місцева газета “Искра”.

Вадим Герасимов – із міста Котельниково Волгоградської області РФ. Закінчив Московське вище військове командне училище (МВОКУ), академію імені Фрунзе, командував батальйоном у Ленінградській області.

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