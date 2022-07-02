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ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в окупованій Попасній: потужний вибух на відео

02/07/2022 13:49

Українські війська знищили склад боєприпасів окупантів біля міста Попасна Луганської області.

Про знищення військового об’єкту росіян повідомив Генеральний штаб ЗСУ 2 липня у Facebook, без уточнення місця й дати події.

Повніше відео було опубліковано у Twitter. Його автор зазначив, що російську базу зберігання боєприпасів українські сили знищили в районі тимчасово окупованого міста Попасна.

На відео українських військових потрапив потужний вибух боєприпасів.

Спочатку видно як триває пожежа з виділенням великої кількості густого диму, який піднімається вгору. Потім внаслідок одночасної детонації боєприпасів, відбувається потужний вибух, що призводить до руйнування будівлі складу.

Чоловічі закадрові голоси на опублікованому відео, обговорюють, що Сили оборони України “влучили у ворожий склад – і він тепер вибухає”.

“На це можна дивитися вічно… Просто здуло”, – кажуть військові.

Судячи з відео, віддалене спостереження за позиціями військових РФ, здійснювалося з безпілотника або стаціонарної камери, зазначає “Мілітарний”.

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