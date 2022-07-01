В окупованій Ясинуватій на Донеччині – пожежа на залізничному вузлі, яким ворог переганяв техніку. ВІДЕО

У тимчасово окупованій Ясинуватій в Донецької області спалахнула пожежа на залізничному вузлі. Саме через нього російські загарбники переганяли свою техніку.
Про це в п’ятницю, 1 липня, поінформувала група “Оперативний ЗСУ” в телеграмі.
У місті лунали вибухи – зайнявся склад із боєприпасами окупантів.
До 2014 року станція “Донецької залізниці” в Ясинуватій була найбільшим вузлом в області.
Місто розташоване на відстані 21 кілометра від окупованого Донецька. Ясинувата мала п’ять залізничних розв’язок, які з’єднували її з Києвом, Луганськом, Дніпром, Харковом та Ростовом-на-Дону у Росії.
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