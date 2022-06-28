“Вивчатимемо це у майбутньому”: Пентагон похвалив ЗСУ за бої в Сєвєродонецьку

Чиновник оборонного відомства США під час брифінгу по ситуації навколо Сєвєродонецька і Лисичанська дав високу оцінку діям Збройним силам України і підкреслив важливість вивчення цих подій у майбутньому.
Про це повідомляє Міністерство оборони США в понеділок, 27 червня.
“З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому”, − заявив високопосадовець Пентагона.
Він зазначив: за те, що росіянам вдалося здобути, вони втрачають велику кількість своїх сил.
“Українці змушують їх платити за дуже маленький шматочок рідної землі”, – сказав чиновник.
Щодо поставок американської зброї в Україну, представник оборонного відомства США повідомив, що незабаром в Україну надійдуть чотири додаткові артилерійські ракетні системи високої мобільності.
“Ми продовжуємо працювати над нашою безпекою та робимо все можливо, щоб якомога швидше передати цю допомогу українцям. І я думаю, що ви бачите на полі бою, як українці добре використовують не лише наші системи, але й ті, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу”, − сказав чиновник.
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