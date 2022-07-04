Окупанти форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки на Луганщині, – зведення Генштабу

Після проведення артилерійської підготовки росіяни форсували річку Сіверський Донець в Луганській області.

Про це вранці в понеділок, 4 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах Лисичанська і Білогорівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

“Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має”, – йдетьс яв повідомленні.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці Авдіївки та Мар’їнки.

Нагадаємо, Генштаб 3 липня повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

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