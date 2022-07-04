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ЗСУ змусили росіян відійти в напрямку Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

04/07/2022 19:27

На Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 4 липня.

На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” неподалік Павлограда та Покровська.

На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

“Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового”, – йдеться в повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.

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