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В Енергодарі помер жорстоко побитий окупантами водолаз ЗАЕС, – мер

04/07/2022 10:24

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В тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції, якого побили російські військові.

Про це ввечері неділю, 3 липня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“Пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук. Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза, вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука”, – заявив він.

За словами Орлова, постраждалого доставили до лікарні вже в стані коми, але його травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер, не отямившись.

Контекст

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС росіяни готують серйозну провокацію. Зокрема, планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – зробити наклеп на себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди, зазначає пресслужба “Енергоатому”.

Тому окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці його чаш, а також зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

Це може залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження і є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці.

“Далі окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих «фактів»”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Загиблий водолаз Андрій Гончарук відмовився виконувати незаконні накази російських окупантів і брати участь в операції, що може призвести до ядерної катастрофи.

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Україна

В Енергодарі помер жорстоко побитий окупантами водолаз ЗАЕС, – мер

доповнено В тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції, якого побили російські військові. Про це ввечері неділю, 3 липня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. “Пішов з...

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