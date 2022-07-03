На Запоріжжі партизани підірвали міст між Мелітополем та Токмаком

Українські партизани підірвали міст поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області, яким росіяни здійснювали логістику для своїх частин на фронті.

Про це в неділю, 3 липня, повідомив Спротив (ССО), що є частиною сайту Міноборони України.

“3 липня невідомі герої підірвали залізничний міст між Мелітополем та Токмаком, вибух стався в окупованому селі Любимівка.

Не важко здогадатися, що саме цією гілкою окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт. Проте тепер через “технічні причини” підмога може не надійти”, – ідеться в повідомленні.

Військові також заявили, що 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, “випадково” зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами. Подія трапилась між Якимівкою та Мелітополем. У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

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