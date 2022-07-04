ЗСУ підійшли впритул до Херсона, але зброї ще не достатньо, – The Economist

Збройні сили України підійшли дуже близько до околиць тимчасово окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.

Про це в неділю, 3 липня, поінформувало видання The Economist із посиланням на розвідників та військових.

“Збройні сили країни вже можуть похвалитися тактичними успіхами. Військовий розвідник каже, що зараз передові частини перебувають в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона.

“Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими”, – обіцяє він.

Те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Україна як і раніше зосереджена на тому, щоб зупинити неухильне просування Росії на сході – 2 липня її війська відступили від Лисичанська в Луганській області – і її південне угруповання не має переваги у співвідношенні три до одного, яку рекомендують стратеги для успішного наступу. Солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів і піхоти”, – йдеться в повідомленні.

Командир української розвідки з позивним Бандерас каже, що ситуація може змінитися, лише якщо на Півні буде використовуватися більше західних ракетних систем. Зараз там дислокується лише кілька гаубиць M777.

Інший український боєць розповів, що ворог побудував під землею укріплені бункери. Коли українці намагаються витіснити росіян, вони повертаються в більшій кількості.

“Їхні десять стають сотнею”, – каже боєць Сергій.

Російські війська добре захищають свої бази підрозділами протиповітряної оборони та прикриваються мирними жителями, які не виїхали, наголошує військовий.

“Ми не можемо стріляти по своїх“, – каже він.

Відкрита низовина Херсонщини робить українські сили оборони вразливими до російської артилерії.

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