Бойові дії спричиняють чимало пожеж на полях Херсонщини, – ОК “Південь”

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Російська агресія спричиняє пожежі та заважає сільськогосподарським роботам на полях у окупованій Херсонській області.

Про це в понеділок, 4 липня, поінформувала пресслужба оперативного командування “Південь”.

“За повідомленням мешканців області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої”, – йдеться в повідомленні.

У тимчасово окупованому Херсоні триває опір, на вулицях з’являється “все більше патріотичних написів, зображень прапора України та закликів до перемоги”.

Вночі російські війська обстріляли Зеленодольську громаду, зруйновані три будинки, за попередніми даними, люди не постраждали.

“Вибухи і обстріли лунали у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Командування також інформує про удари по російських складах боєприпасів у Баштанському й Снігурівському районах Миколаївської області.

За даними ОК “Південь”, у Чорному морі до російського корабельного угруповання долучився підводний човен.

“Тож, напоготові 28 ракет типу «Калібр». Два великих десантних кораблі нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції”, – додали в зведенні.

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