На Донеччині від ворожих атак за добу загинули 9 людей

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російської агресії загинули дев’ять людей, ще 25 отримали поранення.
Про це вранці в понеділок, 4 липня, інформує глава Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
“За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6- у Слов’янську, 1 – в Авдіївці, 1 – у Бахмуті, 1 – у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: в Слов’янську і Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення”, – ідеться у повідомленні.
За словами Кириленка, “наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”.
“Росіяни понесуть відповідальність за кожен злочин на нашій землі”, – наголосив голова ОВА.
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