На Донеччині від ворожих атак за добу загинули 9 людей

У Донецькій області за минулу добу внаслідок російської агресії загинули дев’ять людей, ще 25 отримали поранення.

Про це вранці в понеділок, 4 липня, інформує глава Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

“За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6- у Слов’янську, 1 – в Авдіївці, 1 – у Бахмуті, 1 – у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: в Слов’янську і Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення”, – ідеться у повідомленні.

За словами Кириленка, “наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”.

“Росіяни понесуть відповідальність за кожен злочин на нашій землі”, – наголосив голова ОВА.

Читайте також:

Росія після Лисичанська перейде до захоплення Донеччини, – розвідка Британії