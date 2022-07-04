На Зміїному підняли прапор України

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Спецоперація по звільненню острова Зміїний завершена успішно, на острові підняли прапор України.

Про це в понеділок, 4 липня, повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

“Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена. Наразі ця територія знову повернута під юрисдикцію України”, – заявила Гуменюк, її цитує “Лівий берег”.

За її словами, на решті території наші війська також просуваються.

“Спеціальним способом, повільно, але впевнено. В рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо”, – додала Гуменюк.

Вона зазначила, що на суходолі ворог також не має успіхів у просуванні.

“Тому використовує тактику авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні ранком знову було завдано удару ракетами по Нововоронцовці та деяким громадам на півночі Херсонщини. Жертв наразі немає. Але обставини ще уточнюються, бо обстріл був дуже розвіяний”, – сказала вона.

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