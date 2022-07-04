РФ не хоче “обмежуватися Донбасом”, а прагне повного знищення України, – Буданов

Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кремль не збирається обмежувати свої апетити Донбасом і планує повне знищення України.

Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю “РБК-Україна”, опублікованому в понеділок, 4 липня.

Стосовно даних розвідок міжнародних партнерів, Буданов зазначив, що ГУР орієнтується на свою власну інформацію.

І ціль, яку ставить перед собою Росія – це повне знищення української державності.

“Ще раз нагадую, що саме ми були першими, хто сказав що і як буде відбуватися. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне.

А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями”, – сказав Буданов.

Нагадаємо, Генштаб 3 липня повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

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