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Російські військові відмовляються виконувати накази і пишуть рапорти на звільнення, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

01/07/2022 16:46

Російські військові відмовляються виконувати накази керівництва і пишуть рапорти на звільнення з армії.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

У перехопленій розмові син розповідає матері про те, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

“Там одному полкану… Стопка у нього величезна набралась. Практично всі написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде”, – розповідає окупант.

Жінка говорить про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: “800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…”.

Також матір розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста, але не має на це грошей.

Син заперечує: “Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази”.

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