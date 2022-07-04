Окупанти намагаються провести в Сєвєродонецьку “перепис” населення, насамперед – дітей

У Луганській області російські загарбники намагаються налагодити в окупованому Сєвєродонецьку “адміністративну діяльність”. Для чого хочуть провести перепис тих, хто ще залишився в місті.
Про в понеділок, 4 липня, повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
“У місті окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність, для чого створили «комендатуру» й призначили «коменданта». Вони зараз посилено шукають спеціалістів ЖКГ, аби хоч якось відновити міську інфраструктуру. Але якщо вони за допомогою переносних генераторів і зможуть відновити електропостачання, його не вистачить навіть для запуску насосних станцій”, – зазначив Стрюк у ефірі національного марафону.
Окрім цього, “комендатура” збирається провести перепис населення, насамперед – дітей.
“Вони пояснюють це тим, що такі дані потрібні для організації навчального процесу, але я в це не вірю. Усі школи в місті в такому стані, що відновити в них навчання неможливо. Очевидно, в окупантів якісь інші цілі в цьому перепису”, – наголосив мер.
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