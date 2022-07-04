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У тимчасово окупованому Донецьку – масштабні вибухи, пожежі та стовпи диму. ВІДЕО

04/07/2022 19:44

У тимчасово окупованому Донецьку горить тилова військова база росіян.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах у понеділок, 4 липня.

“Донецьк. Горить ще одна тилова база окупантів. HIMARS працюють”, – йдеться в повідомленні до опису одного з відео.

“Донецьк. Знищуються склади боєприпасів, залізничні колії, бази бойовиків і штаби командування. Далі буде більше”, – йдеться в іншому повідомленні.

“Повідомляється, що в Донецьку вже протягом п’яти годин триває масований обстріл, купа будинків розбита, горять будинки, готель”, 

Також повідомляється, що в районі залізничного вокзалу Донецька надвечір почалася детонація БК.

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