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Словаччина планує передати Україні літаки МіГ-29 і танки

04/07/2022 14:15

Братислава планує передати Києву винищувачі МіГ-29 і танки.

А Чехія надасть допомогу Словаччині у патрулюванні території країни, поки замість переданих Україні літаків вона не отримає американські F-16.

Про це в неділю, 3 липня, в ефірі CT24 заявили прем’єр-міністри Словаччини та Чехії Едуард Гегер та Петр Фіала.

Словацький прем’єр зазначив, що Братислава передасть Україні свої МіГ-29, а також згадав про можливість передачі Україні танків.

“Але я не хочу вдаватися в деталі, тому що Україна також просила нас не деталізувати інформації про цю техніку”, – наголосив Гегер.

Він прем’єр нагадав, що у червні Братислава звернулася до Праги з проханням про захист повітряного простору країни, поки вона не отримає замовлені винищувачі F-16, поставка яких затримується. Гегер зауважив, що його країна потребуватиме військової підтримки з боку чеських колег протягом року.

Своєю чергою, чеський прем’єр Фіала наголосив, що його країна надасть таку допомогу словацьким сусідам, а чеські літаки патрулюватимуть повітряний простір Словаччини з вересня.

“Ми допомагатимемо Словаччині, поки вона не матиме в своєму розпорядженні нових літаків. І ми розраховуємо на те, що нам також хтось допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми”, – зазначив Фіала.

Чеський прем’єр підкреслив, що Захід повинен надавати Україні зброю, щоб вона могла боротися за свою незалежність та європейську безпеку.

Вони воюють також і за нас”, – наголосив Фіала.

За потреби Чехія готова брати участь у підготовці українських військових, додав він.

Нагадаємо, раніше Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню “Град”. Ця країна  також висловила готовність ремонтувати та модернізувати українську військову техніку.

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