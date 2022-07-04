СБУ викрила російських агентів, що шпигували за ЗСУ на півдні України

Правоохоронці заявили про нейтралізацію російської агентурної групи, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів.
Про це в понеділок, 4 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
“Під час спецоперації у Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.
Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали”, – йдеться в повідомленні.
За даними української спецслужби, крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини.
Так вони намагалися розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників.
Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.
Зараз затриманим повідомлено про підозру за:
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
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