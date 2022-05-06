У Запоріжжі виявили російського льотчика, що міг шпигувати на ворога

У Запоріжжі виявили російського льотчика, який міг займатись шпигунством на ворога.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Чоловік був викритий під час спецоперації з виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Росїї, які заїхали на територію України напередодні широкомасштабного російського вторгнення.

Операція проводилась спільно з управлінням міграційної поліції.

За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував родичів у Запоріжжі.

В Україну він в’їхав 8 лютого і залишався дотепер. Після 24 лютого льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина.

Чоловік представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази його належності до армії Росії.

Також зібрані дані можуть свідчити, що росіянин заїхав до України як так звана “консерва”, аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю і коригувати вогонь військових РФ по об’єктах стратегічного значення Збройних сил України і територіальної оборони, передавати дані про їх переміщення, розташування блокпостів, дислокацію батальйонів ЗСУ і ТрО.

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий Службі безпеки України.

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