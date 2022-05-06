Home / Війна / У Запоріжжі виявили російського льотчика, що міг шпигувати на ворога

У Запоріжжі виявили російського льотчика, що міг шпигувати на ворога

06/05/2022 15:22

У Запоріжжі виявили російського льотчика, який міг займатись шпигунством на ворога.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Чоловік був викритий під час спецоперації з виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Росїї, які заїхали на територію України напередодні широкомасштабного російського вторгнення.

Операція проводилась спільно з управлінням міграційної поліції.

За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував родичів у Запоріжжі.

В Україну він в’їхав 8 лютого і залишався дотепер. Після 24 лютого льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина.

Чоловік представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази його належності до армії Росії.

Також зібрані дані можуть свідчити, що росіянин заїхав до України як так звана “консерва”, аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю і коригувати вогонь військових РФ по об’єктах стратегічного значення Збройних сил України і територіальної оборони, передавати дані про їх переміщення, розташування блокпостів, дислокацію батальйонів ЗСУ і ТрО.

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий Службі безпеки України.

Читайте також:
Ворог атакував Гуляйполе з артилерії і застосував авіацію

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Запоріжжі виявили російського льотчика, що міг шпигувати на ворога

У Запоріжжі виявили російського льотчика, який міг займатись шпигунством на ворога. Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Чоловік був викритий під час спецоперації з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse