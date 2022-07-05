На військовій базі у Мелітополі ЗСУ знищили близько 200 окупантів, – мер

Ударами по базі російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі два дні тому Збройні сили України ліквідували близько 200 ворогів, поранені ще 300.

Про це в вівторок, 5 липня, під час телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає “Укрінформ”.

“ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі: казарми, склади з боєприпасами і паливом. Знищено більш ніж 200 рашистів, понад 300 – поранено. Це не за офіційною інформацією, але за більш ніж достовірною. Повністю був перекритий рашистський госпіталь, який вони розгорнули на частині наших медичних установ. Тож значних втрат росіяни зазнали під час ліквідації цієї військової бази”, – сказав мер.

За його словами, в Мелітополі після цього колаборанти бояться виходити на роботу. Якась частина їх уже покинула місто, якась ще хоче це зробити.

Загарбники також перевозять вцілілу техніку на інші військові бази та ховають її у лісосмугах. У Мелітополі, за інформацією Федорова, перебуває близько тисячі російських військових.

У місті досі змушені залишатись близько 50% мешканців – це 70 тисяч людей. Останніми тижнями з Мелітополя виїжджають батьки з дітьми, які хочуть вступити до українських вишів.

Загарбники проводять фільтрацію, викрадають людей, шукають партизанів.

Нагадаємо, вночі 3 липня Збройні сили України знищили одну з чотирьох російських військових баз у тимчасово окупованому Мелітополі. Місто тимчасово захоплене російськими військовими наприкінці лютого.

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