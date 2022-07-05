Росіяни завдали по Миколаєву ракетного удару

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву вранці 5 липня.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич на своєму телеграм-каналі.
“На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше”, – написав він.
О 7:02 ранку в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, яка тривала близько 40 хвилин.
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