Росіяни завдали по Миколаєву ракетного удару

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Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву вранці 5 липня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич на своєму телеграм-каналі.

“На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше”, – написав він.

О 7:02 ранку в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога, яка тривала близько 40 хвилин.

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