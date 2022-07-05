Ракетна атака на Дніпропетровщину: ППО збила шість із семи ворожих ракет

Фото: КПС ЗСУ

У вівторок, 5 липня зранку російська армія випустила на Дніпропетровську область сім ракет.

Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

6 з них збили українські військові – над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

У місті Покров «приліт» стався у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки.

“Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ теж відзвітували про результативну роботу своєї ППО.

“Результат відбиття ранкової ракетної атаки на Дніпро та область – 6 збитих ворожих ракет”, – йдеться в повідомленні.

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