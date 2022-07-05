Ракетна атака на Дніпропетровщину: ППО збила шість із семи ворожих ракет

У вівторок, 5 липня зранку російська армія випустила на Дніпропетровську область сім ракет.
Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
6 з них збили українські військові – над Дніпром та Синельниківським районом.
У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.
У місті Покров «приліт» стався у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки.
“Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ теж відзвітували про результативну роботу своєї ППО.
“Результат відбиття ранкової ракетної атаки на Дніпро та область – 6 збитих ворожих ракет”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Росіяни випустили по Дніпровщині шість ракет, половина була збита
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!