Генштаб оновив втрати росіян на 132-й день війни

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Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 5 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 5 танків, 18 ББМ, 2 артсистем, 2 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків –1594 (+5),

бойових броньованих машин – 3772 (+18),

артилерійських систем – 806 (+2),

РСЗВ – 247 (+1),

засобів ППО – 105,

літаків – 217,

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),

крилатих ракет – 144,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5),

спеціальної техніки – 65.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 4 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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