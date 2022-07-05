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Росіяни вдарили ракетами по навчальному закладу в Салтівському районі Харкова

05/07/2022 11:09

О другій годині ночі ворог завдав ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Будівля зазнала часткових руйнувань.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у вівторок, 5 липня.

Від російської ракети залишилася вирва. Під час атаки у будівлі був один охоронець, постраждалих немає.

За повідомленням голови ОДА, на території не було жодної війської інфраструктури.

Загалом протягом минулої доби ворог із артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

“Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранено 81-річну жінку”, –додає Олег Синєгубов.

За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні українських військових.

В районі Ізюма окупанти обстрілювали українські позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.

“Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами”, –резюмує зведення голова ОДА.

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