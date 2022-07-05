ЗСУ отримали танки від Польщі та Чехії. Залужний подякував

Збройні сили України отримали танки від Польщі та Чехії. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував країнам-партнерам за допомогу.
Відповідний допис розмістили комунікаційники головкома на його сторінці у вівторок, 5 липня.
“Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов’янської землі”, – йдеться в дописі.
“Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки – це допомога від справжніх братів!”, – додав Залужний.
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