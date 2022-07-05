Суд заборонив Комуністичну партію України

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Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність в Україні Комуністичної партії.
Рішення було ухвалено в понеділок, 5 липня, повідомляє пресслужба суду.
“Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави”, – йдеться в повідомленні.
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