В ОК “Південь” розповіли про повітряні бої та втрати росіян за добу

В оперативному командуванні “Південь” розповіли зокрема про бойові дії в небі та втрати противника за 19 липня.

Підтверджені втрати противника наразі складають: 42 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ “Град”, 3 гаубиці “Мста-Б” і 1 “Гвоздика”, 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому в ніч на 20 липня.

▫️ Парою наших крилатих штурмовиків по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки було нанесено ракетний удар, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

▪️ Реактивною системою залпового вогню “Смерч” ворог обстріляв Брезнегувате. Зруйновано два та пошкоджено п’ять приватних будинків. Людських втрат нема.

Трохи згодом атаку повторив ворожий винищувач, який випустив по Березнегуватому п’ять ракет повітряного базування. Ворог бив у район переправи та по сільськогосподарських угіддях. Без втрат.

▪️ Артилерією 152-го калібру з тимчасово окупованої Херсонщини знов гатили по Миколаєву, снаряди влучили в район консервного заводу. Також обстріляно Галіцинове, де влучання відбулось у поле на околиці. Без втрат.

▪️ Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу “повітря – повітря”. Наших втрат нема.

▫️ А ось у сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.

▪️ В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат.

▫️ У відповідь нашими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного . Як результат – частково знищена мінометна батарея.

▫️ Пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ “Град” в районі Давидового Брода та Тернових Под.

▫️ Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник вразив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються.

▫️ Нашими ракетно-артилерійським підрозділами нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

▪️ По Одещині вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

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