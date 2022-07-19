ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 146 – 19.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

9:30

З опів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді Сумської області росіяни вели обстріл через кордон із міномета, 16 прильотів. Постраждалих немає.

Перед тим о пів на десяту вечора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було п’ять прильотів, поранена одна людина, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

Су-25 ЗСУ передають меседжі “За Вінницю! Миколаїв! Харків! Одесу!” – командування Повітряних сил Збройних сил України.

9:25

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов:

Сьогодні зранку ворог обстріляв село Мосьпанове, двоє людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ.

Поранена одна жінка через ранкові обстріли Циркунів.

О третій ночі росіяни обстріляли село Коробочкине. Після четвертої окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом протягом доби 18 липня з пораненнями госпіталізували п’ять мирних мешканців. У Харківському районі – дві особи, в Чугуївському районі – три. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.

8:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 38550 (+100) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1691 (+4 ),

), бойових броньованих машин – 3892 (+6) ,

, артилерійських систем – 851 (+2) ,

, РСЗВ – 248,

засобів ППО – 113,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

крилатих ракет – 167 (+1),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2767 (+14) ,

, спеціальної техніки – 70.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 18 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

8:21

Російські сили вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою нестачі особового складу. Крім того, вони змушені вирішувати дилему: перекидати резерви на Донбас або захищатися біля Херсона. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

В останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб при проведенні наступальних операцій в будь-якому одному секторі за раз.

“Росія з усіх сил намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць з самого початку вторгнення, і ця проблема, ймовірно, стає все більш гострою. Крім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному Херсонському напрямку”, – йдеться у зведенні.

“У той час як Росія все ще може продовжувати територіальні завоювання, їх оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення”.

8:21

На Одещині внаслідок обстрілу в ніч на 19 липня поранено 5-місячну дитину.

Загалом понад 1019 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію РФ (загинули щонайменше 353, поранених – більше ніж 676), повідомляє офіс генерального прокурора.

“У ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина”, – ідеться в повідомленні ОГП.

7:20

Дніпропетровська область. Уночі російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих, – голова ОВА Валентин Резніченко.

7:10

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил Білорусі, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил Росії продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.

3:15

Унчоі по Одещині ворог підступно вдарив ракетами. Сім крилатих ракет типу “Калібр” були випущені з акваторії Чорного моря, повідомляє ОК “Південь”.

Одна ракета була збита силами протиповітряної оборони ЗСУ, шість – влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало шість людей, серед яких одна дитина. Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

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Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 133 ОБОРОНИ, 06.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 134 ОБОРОНИ, 07.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 135 ОБОРОНИ, 08.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 136 ОБОРОНИ, 09.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 144 ОБОРОНИ, 17.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 145 ОБОРОНИ, 18.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.