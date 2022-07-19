Рада утворила спецкомісію для контролю за використанням міжнародної допомоги

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Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Про це у вівторок, 19 липня, інформує пресслужба парламенту.

Головою ТСК обрали народного депутата від “Голосу” Рустама Умєрова, а заступником голови – нардепа від “Слуги народу” Олександра Завітневича.

Завданнями утвореної спеціальної комісії визначили, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги.

Нагадаємо, раніше про проблеми з контролем над американською допомогою в Україні говорила конгресвумен Вікторія Спартц.

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