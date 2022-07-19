Рада утворила спецкомісію для контролю за використанням міжнародної допомоги

Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.
Про це у вівторок, 19 липня, інформує пресслужба парламенту.
Головою ТСК обрали народного депутата від “Голосу” Рустама Умєрова, а заступником голови – нардепа від “Слуги народу” Олександра Завітневича.
Завданнями утвореної спеціальної комісії визначили, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги.
Нагадаємо, раніше про проблеми з контролем над американською допомогою в Україні говорила конгресвумен Вікторія Спартц.
Читайте також:
Новий пакет допомоги США: чотири HIMARS, тисяча високоточних снарядів, і не тільки
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!