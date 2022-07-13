Київ має реагувати на сигнали зі США щодо нагляду над збройною і фінансовою допомогою, – “ЄП”

Член Палати представників США від штату Індіана Вікторія Спартц (Республіканська партія)

Критичні закиди конгресвумен Вікторії Спартц на адресу української влади не виражають позицію всієї Республіканської партії США, але напередодні осінніх виборів до Палати представників можуть знайти велику підтримку в американській політиці. Особливе значимою є тема нагляду й контролю над озброєннями та фінансовими ресурсами, які Вашингтон надає Україні, і Київ мав би реагувати на ці сигнали.

Про це йдеться в статті редактора видання “Європейська правда” Сергія Сидоренка, оприлюдненій у середу, 13 липня.

За висновком аналітика, “сигнали, які пролунали від Спартц, більш ніж варті уваги”, й “українська проблема” вже починає формувати порядок денний виборів-2022 у США”, що відбудуться 8 листопада.

“Після виборів-2022, за прогнозами, президент [США] втратить більшість як мінімум у одній, а швидше за все, в обох палатах Конгресу. Так розпочнуться два складних роки президентства Байдена. Його влада як президента буде суттєво обмежена, бо він не зможе провести жоден закон без згоди опозиції.

Здавалося б, Україні стерегтися нема чого: боротьба проти нападу РФ має в США двопартійну підтримку, тож на “наші” закони голоси будуть, хіба що процедура виявиться затягнутою через суперечки щодо інших законів (що, до речі, теж недобре у часи війни). Однак є ще гірша ситуація – якщо під час та внаслідок передвиборчих баталій зміниться сама процедура допомоги Україні. Саме такі пропозиції зараз лунають – у тому числі про них попереджає Вікторія Спартц”, – пише “ЄП”.

В Україні найбільшу увагу природно привернули ті вимоги та звинувачення конгресвумен, що важливі саме для української аудиторії, як-то про призначення очільника САП чи про неприпустимість перебування на посаді скандально відомого заступника глави ОПУ Олега Татарова. У понеділок, з розвитком скандалу, Спартц вийшла з оновленою вимогою про відставку Андрія Єрмака, що додатково підживило увагу до неї в Україні.

“Це – важливі внутрішньополітичні питання, але за ними важливо не загубити те, що було коренем звернення самої конгресвумен. А для неї – хай як сильно це контрастує з українськими очікуваннями – головним є не САП та Татаров, а нагляд за американською військовою допомогою. Саме це Вікторія Спартц багато разів підкреслює у своєму нашумілому інтерв’ю. І навіть коли постає питання про претензії до Андрія Єрмака, вона наголошує на тому, що у неї є багато запитань, але для США головною є одне: нібито перепони у встановленні того самого нагляду за американською військовою допомогою”, – пише Сидоренко.

Цитата Спартц: “Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці!”

Конкретної схеми нагляду за постачаннями зброї Спартц не називає, але підкреслює: США не знають, що відбувається зі зброєю після того, як та перетинає український кордон.

“Це справді так, і, за великим рахунком, це є неуникним, бо ЗСУ мають ефективно використовувати новітню зброю на кшталт комплексів HIMARS, а не витрачати час на звітування у Вашингтон про те, куди вона поїхала, ще й з ризиком витоку цієї інформації”, – зазначає “Єпроправда”.

“Джерела “ЄП” кажуть, що між Києвом і Вашингтоном (та іншими західними партнерами) є діалог про те, яке звітування було би прийнятним для усіх. Тобто питання справді існує. І хоча більшість конгресменів, включаючи також Спартц, не мають доступу до інформації про безпекові переговори (для цього, приміром, треба бути членом комітету з питань розвідки), вони цілком можуть ставити це питання перед виборами, під час кампанії.

Вікторія Спартц також попереджає, що це може призвести навіть до гальмування допомоги Україні, якщо Конгрес вирішить запровадити додаткові контрольні механізми. І ось це – серйозний виклик”, – пише “Європейська правда”.

Редактор видання робить висновок, що “у США, щонайменше станом на зараз, немає бажання зупиняти потік зброї до України. Перемога України у війні проти РФ потрібна також Штатам. Вона потрібна у тому числі особисто Байдену, для якого це стало політичною метою, тому Штати будуть продовжувати допомагати Україні за тим планом, на який погодилися Білий дім та Пентагон. Там навіть готові продовжувати закривати очі на окремі проблеми у Києві. Навіть, до певної межі на проблеми з демократією – як це відбувалося у останні місяці.

Але це робить адміністрацію Байдена легкою мішенню для критики з боку не лише Спартц, а й ширшого кола республіканців.

Питання контролю за допомогою США (а це не тільки зброя!) для американських виборців важливе. Особливо на тлі економічної кризи, що вдарила і по самих американцях”, – наголошує Сергій Сидоренко.

Щоб не допустити зміни ставлення Вашингтона, “Києву треба вибудувати контрзахист від звинувачень у нецільовому витрачанні та дати адміністрації Байдена аргументи, які б доводили: кошти американського бюджету реально працюють. І адміністрація США може бути впевнена у їхній ефективності навіть за умов, коли сама через війну контролювати це не може. Щоб у Пентагона була на руках розкладка даних, яка дозволяла йому доводити сенаторам та конгресменам, що зброя йде на фронт і задіяна у тому, щоб вибивати русню з України”, пише “ЄП”.

За даними видання, в українському уряді “вже є проєкт постанови, що запроваджує узгоджену з Вашингтоном і безпечну для військових електронну систему, тож якщо так – то його треба нарешті ухвалити… Щоб кожен американський проукраїнський політик (а таких там, на щастя, більшість!) міг сказати, що Київ поліпшує контроль також за невійськовою, у тому числі фінансовою допомогою”.

Водночас “Європравда” наголошує, що офіс президента України нарешті має розблокувати призначення голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, відповідно до результатів конкурсу, та чесно обрати голову НАБУ. Адже “ситуація з САП – в основі всього. Без завершення цього конкурсу всі інші дії Києва будуть позбавлені довіри”. Про це говорять партнери України і в США, і в ЄС.

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