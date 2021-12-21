“Зеленський не виконав обіцянку Байдену”: представники влади заблокували результати конкурсу на голову САП

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль

П’ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заблокували затвердження результатів конкурсу. Тим самим комісія не визначила переможця.

Про це ввечері у вівторок, 21 грудня, пише сайт “Слово і діло”.

Рішення про затвердження результатів підтримали чотири члени комісії від міжнародних організацій та один від Верховної Ради – В’ячеслав Навроцький.

“Затвердити такий результат конкурсу: Олександр Клименко – 246 балів, Андрій Синюк – 229 балів. Затвердити наступний загальний рейтинг кандидатів на посаду заступника генпрокурора-керівника САП: Клименко – перший місце, Синюк – друге місце. Рішення не набрало потрібної кількості голосів, воно не прийняте. Відібрати кандидатуру Клименка на посаду заступника генпрокурора – керівника САП. Відібрати кандидатуру Синюка на посаду заступника керівника САП”, – оголосила голова комісії Катерина Коваль.

Коментар

“Сьогодні люди Володимира Зеленського і його “Слуги народу” проголосували проти затвердження результатів роботи комісії і проти призначення головою САП переможця конкурсу, детектива [НАБУ] Олександра Клименка, який набрав найбільше балів”, – написав у фейсбуці журналіст “Ліга.нет” Петро Шуклінов.

“Клименко не подобається офісу президента, тому що він загрожує його оточенню”, – зазначив журналіст.

“Представник міжнародних організацій у комісії Драго Кос сказав, звертаючись до ницих щурів у комісії: “Мені дуже шкода, що ви зараз це робите. Очевидно, що ви перебуваєте під тиском… Вам байдуже, що про вас думають люди. Але одного дня вас запитають, що ви робили у комісії півтора року. Коли ми обрали найкращого – ви не захотіли цього визнати. Можливо, треба сказати людям правду”, – переказує Шуклінов.

За його словами, Володимир Зеленський не виконав обіцянку, яку особисто давав президенту США Джо Байдену. “Не кажучи вже про українців і їх надії на боротьбу з корупцією”.

“Це захист особистих інтересів президента, а не захист інтересів українців. Використання влади у особистих корисних цілях…

Дивитись новорічне звернення президента не буду. Йому немає мені що сказати”, – написав Шуклінов.

Передісторія

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року. Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України.

20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявили, що це рішення не є перепоною для визначення переможця.

Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації.

21 грудня конкурсна комісія розпочала засідання.

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