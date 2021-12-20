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ОАСК ухвалив рішення, що блокує конкурс із обрання керівника САП. Банкова зреагувала

20/12/2021 21:12

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує пресслужба суду в понеділок, 20 грудня.

“За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі, Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень щодо ухвалення оскаржуваного Порядку.

При цьому законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались.

Відповідно, судом було констатовано наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають у ОАСК, згідно з ч. 2 статті 19 Конституції, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У зв’язку з наведеним, суд дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у Конкурсної комісії та протиправність прийняття нею Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У суді нагадали, що розглядали цю справу за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, починаючи з червня 2021 року (Олександра Карєєва — Н.).

В ОАСК також наголосили, що з приводу тиску на суд у публікаціях ЗМІ головуючий суддя звернувся з відповідними зверненнями до ВРП та ОГП.

Офіс президента відреагував на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке заблокувало проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратруи.

“Позиція президента щодо конкурсу є незмінною і вже неодноразово озвучувалася. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найгіднішого кандидата на посаду керівника САП… Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства”, – заявили в ОП.

На Банковій наголосили, що рішення ОАСК не є остаточним. Його “детально проаналізують” щодо відповідності до вимог закону.

“Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки щодо такого рішення. Втім, вже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може і має відбутися вчасно, відповідно до календарних орієнтирів, які визначила конкурсна комісія”, – йдеться у заяві.

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Україна

ОАСК ухвалив рішення, що блокує конкурс із обрання керівника САП. Банкова зреагувала

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це інформує пресслужба суду в понеділок, 20 грудня....

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