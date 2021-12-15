Коломойський запропонував голові ОАСК гроші за зрив конкурсу на керівника САП, – Шабунін

Віталій Шабунін. Фото: Нові лідери

Віталій Шабунін

голова правління ГО “Центр протидії корупції”

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Олігарх Ігор Коломойський запропонував голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку дурні гроші за зрив конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Інтерес Коломойського в тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо “Приватбанку”, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав).

Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше.

Наголошу, без особистої санкції Зеленського/Єрмака ОАСК не наважиться знести конкурс на САП (навіть за дурні гроші від Коломойського).

І цим меседжом я хочу зафіксувати, що всі стейкхолдери процесу (всередині і зовні країни) чітко розуміють, що фінальне слово – саме за Зеленським/Єрмаком.

Навіть ліквідація ОАСКу “обуреним” президентом (після знесення конкурсу) нікого не обмане. Всі розумітимуть, хто – цап-відбувайло, а хто – дав санкцію.

І якщо суд таки знесе конкурс, то всі точно знатимуть, що це було рішення саме Зеленського/Єрмака. З усіма витікаючими для них і, на жаль, для України наслідками.

Коли, не приведи Боже, ці наслідки настануть, Вовк (та суддя Огурцов) мають в офлайні відчути реакцію українців. Втекти за кордон (навіть до ЄС) через санкції вони вже не зможуть. Як і не зможуть скористатися грошима на рахунках.

Тож фізично і Вовк, і Огурцов будуть в Україні, де ніяка приватна армійка Коломойського чи мусора Татарова не захистять їх від розгніваних українців. Особливо від ветеранів, побратими яких залишаться на фронті без такої потрібної американської зброї.

Тепер щодо Коломойського, у якого з благословення ОП справи йдуть пречудово.

Американське правосуддя дістає завжди. Іноді це відбувається пізніше (як буде з Фірташем), але доганяють американці завжди.

Особливо це стосується локальних оборзєвших чортів, яким від тимчасової безкарності знесло дах і які починають працювати в інтересах геополітичних ворогів США.

У кейсі Коломойського конкретно – в інтересах путінської Росії.

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