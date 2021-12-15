Коломойський запропонував голові ОАСК гроші за зрив конкурсу на керівника САП, – Шабунін

Віталій Шабунін
голова правління ГО “Центр протидії корупції”
(FB)
Олігарх Ігор Коломойський запропонував голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку дурні гроші за зрив конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Інтерес Коломойського в тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо “Приватбанку”, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав).
Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше.
Наголошу, без особистої санкції Зеленського/Єрмака ОАСК не наважиться знести конкурс на САП (навіть за дурні гроші від Коломойського).
І цим меседжом я хочу зафіксувати, що всі стейкхолдери процесу (всередині і зовні країни) чітко розуміють, що фінальне слово – саме за Зеленським/Єрмаком.
Навіть ліквідація ОАСКу “обуреним” президентом (після знесення конкурсу) нікого не обмане. Всі розумітимуть, хто – цап-відбувайло, а хто – дав санкцію.
І якщо суд таки знесе конкурс, то всі точно знатимуть, що це було рішення саме Зеленського/Єрмака. З усіма витікаючими для них і, на жаль, для України наслідками.
Коли, не приведи Боже, ці наслідки настануть, Вовк (та суддя Огурцов) мають в офлайні відчути реакцію українців. Втекти за кордон (навіть до ЄС) через санкції вони вже не зможуть. Як і не зможуть скористатися грошима на рахунках.
Тож фізично і Вовк, і Огурцов будуть в Україні, де ніяка приватна армійка Коломойського чи мусора Татарова не захистять їх від розгніваних українців. Особливо від ветеранів, побратими яких залишаться на фронті без такої потрібної американської зброї.
Тепер щодо Коломойського, у якого з благословення ОП справи йдуть пречудово.
Американське правосуддя дістає завжди. Іноді це відбувається пізніше (як буде з Фірташем), але доганяють американці завжди.
Особливо це стосується локальних оборзєвших чортів, яким від тимчасової безкарності знесло дах і які починають працювати в інтересах геополітичних ворогів США.
У кейсі Коломойського конкретно – в інтересах путінської Росії.
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