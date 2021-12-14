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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського в справі ПриватБанку

14/12/2021 10:25

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо задоволення позову кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, яким було скасовано рішення НБУ про визначення пов’язаних з ПриватБанком осіб.

Відповідне рішення суд ухвалив 13 грудня, провадження в цій справі закрито, повідомили в пресслужбі Нацбанку.

В НБУ нагадали, що компанія Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру ПриватБанку Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

“Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Судом скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, а провадження у справі закрито, оскільки відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 826/20221/16 рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що рішення про визначення переліку повʼязаних із ПриватБанком фізичних та юридичних осіб було одним із основних у процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави.

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