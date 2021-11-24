Справа про 4,7 млрд для Коломойського: як олігарху “подарували” штраф та чим це може обернутися

Колаж: Новинарня

автор: Катерина Петренко

Шостий апеляційний адміністративний суд заблокував використання Антимонопольним комітетом України доказів НАБУ щодо діяльності паливного картелю олігарха Ігоря Коломойського. Таке рішення суд ухвалив 23 листопада.

Ця пересічна, здавалося б, постанова має дуже непересічну ціну: близький до президента Зеленського Коломойський тепер не має сплачувати до держбюджету 4,7 млрд гривень штрафу.

Більше того, це рішення фактично зв’язує Антимонопольному комітету руки і в інших справах – адже АМКУ не може самостійно прослуховувати телефони, проводити обшуки, здійснювати інші слідчі чи оперативні заходи для формування доказової бази. Принаймні в цьому переконані експерти “Ліги антитрасту”.

Агія Загребельська, державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках, заявляє, що рішення на користь Коломойського дає можливість з полегшенням зітхнути фінансово-промисловим олігархічним групам. “Будь-яку складну справу проти смарт-порушень олігархічних структур АМКУ не зможе розслідувати без оперативної підтримки правоохоронців. Бо чим впливовіші та багатші бізнес-структури, тим більше методів конспірації вони використовують і тим краща в них юридична підтримка, а це буде «розвалювати» побудоване на непрямих доказах обвинувачення. При цьому, крім НАБУ, мало хто з правоохоронців наважиться на протистояння олігархічним структурам та залучення до нього АМКУ”.

“Новинарня” спробувала розібратися, у що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду насправді виллється для України, її економіки і правового поля.

Феміда “в долі” з Коломойським?

Українське законодавство дозволяє Антимонопольному комітету використовувати докази, здобуті з різних джерел, в тому числі від правоохоронців, та взаємодіяти з ними під час розслідування.

Агія Загребельська пояснює: така взаємодія – на користь суспільству не тільки в частині ефективності антимонопольної політики, а й з точки зору економії обмежених ресурсів платників податків. Варто усувати дублювання в роботі структур, що дбають про верховенство права.

Так, три роки тому НАБУ і АМКУ спрацювалися у справі про змову структур Коломойського у встановленні цін на автозаправках.

За словами Загребельської, АМКУ в 2018 році отримав від Національного антикорупційного бюро матеріали, здебільшого здобуті під час обшуків на різних адресах так званого “паливного проєкту “Авіас”. Детективи вилучили та передали Комітету бухгалтерську документацію, електронне листування, службові документи. Ці докази в сукупності доводили, що сотнями АЗС, як формально не були пов’язані між собою, насправді керували з єдиного центру в Дніпрі. Це проявлялося починаючи від виплат заробітних плат і закінчуючи програмами лояльності для клієнтів та, що найважливіше, цінами на пальне.

На основі цих матеріалів навесні 2021 року АМКУ оштрафував паливні компанії групи “Приват” Коломойського на рекордні 4,7 млрд гривень.

Слідство встановило, що дії компаній групи “Приват” порушували конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Що ціни на світлі нафтопродукти встановлювали в антиконкурентних умовах із єдиного центру, в результаті – українці переплачували за пальне.

Саме ці докази від НАБУ такі незручні олігарху, і Коломойський бореться з ними в судах.

“Позиція Коломойського така: АМКУ не може базувати свої обвинувачення на підставі здобутих НАБУ доказів у рамках їхнього кримінального провадження. Нібито це таємниця слідства, якою детективи не можуть ділитися з АМКУ. Простою мовою, паливний картель доводить, що АМКУ має всі докази збирати сам. Але це суперечить закону”, – пояснює Агія Загребельська.

Хай там що каже закон, ПАТ “Украфта”, яка перебуває під контролем Коломойського, знову успішно домоглося, щоб взаємодія двох державних органів була визнана в суді протиправною.

Це далеко не перше рішення національних судів на догоду олігарху Коломойському. Раніше одіозний Окружний адміністративний суд м. Києва та апеляційна інстанція вже забороняли Антимонопольному комітету використовувати докази НАБУ у справі щодо змови “паливних картелістів”. Проте Верховний Суд скерував провадження на нове коло розглядів та постановив, що АМКУ має право використовувати докази НАБУ і що подібна взаємодія двох державних органів під час розслідування дозволена законом.

Проте 29 березня цього року ОАСК Павла Вовка знову прийняв рішення на користь олігарха за день до накладення АМКУ 4,7 млрд. грн штрафу на “Укрнафту”, “Укртатнафту” та ще понад сто пов’язаних компаній.

Сторони тоді взагалі не були запрошені до участі в засіданні, а в реєстрі рішення з’явилося вже після накладення штрафу.

У “Лізі антитрасту” не виключають, що ідея його прийняття виникла “заднім числом”.

Позиція АМКУ: національні суди знехтували практику Верховного Суду

ОАСК заборонив використовувати докази, неправильно застосувавши норми законодавства – в цьому переконані в Антимонопольному комітеті України.

“АМКУ законно має право використовувати відповідні матеріали кримінального провадження в якості доказів під час розслідування справи щодо захисту економічної конкуренції. Дозволи для використання були надані детективом, це підтверджується висновком Верховного Суду у цій справі. Наявність такого дозволу підтверджується матеріалами справи, оскільки їх надавав детектив, який входить до складу слідчої групи. Витребувані апеляційним судом докази від НАБУ так само підтверджують факт надання і отримання цих доказів. Усе це було встановлено і підтверджено висновком Верховного Суду, проте проігноровано судом першої інстанції”, – висловився в суді представник АМКУ.

“Спеціальний статус Комітету полягає у спеціальних процесуальних засадах діяльності. Під час вирішення питання щодо використання певних норм права суди мають виходити із переваг саме законодавства про захист економічної конкуренції. АМКУ саме в такому порядку має право отримувати відповідні матеріали від органів державної влади, у тому числі і матеріали кримінального провадження, оскільки НАБУ є органом державної влади. І ми посилаємось на рішення Верховного Суду у цій справі та інших справах щодо можливості використання доказів у кримінальному провадженні”, – наголосив представник АМКУ в суді.

“Не було дозволу слідчого на розголошення комерційної таємниці”: позиція сторони олігарха

Поки в АМКУ кажуть, що ОАСК не перевірив, чи дійсно ПАТ “Укрнафта” якось намагалась захистити інформацію, яку вона вважає комерційною та охоронюваною законом, сторона Коломойського запевняє: Комітет не перевіряв отримані від детективів докази на автентичність та приналежність до їх господарської діяльності.

“Укрнафта” зверталася до підприємств, за місцезнаходженням яких Бюро здійснювало обшуки та віднайшло накопичувачі жорстких магнітних дисків. Підприємства сказали, що їм не було повідомлено про обшук та їхніх представників не запросили до спільного огляду цих дисків. Відсутні будь-які висновки експертиз, що це є власністю відповідача та стосується його господарської діяльності. Тобто приналежність цих доказів до нас не підтверджується, і Комітет це чудово розумів”, – каже представник “Укрнафти” Анатолій Кеда.

Сторона Коломойського кам’яна: Антимонопольний комітет буцімто не мав права отримувати матеріали кримінального провадження від НАБУ і, незалежно від підстав одержання, не міг їх використовувати у своєму розслідуванні та розповсюджувати.

В “Укрнафті” запевняють, що в період розслідування не було дозволу детектива використовувати та розголошувати матеріали.

За словами адвоката, так звані “листи НАБУ” до Комітету не містять навіть жодного натяку на те, що детектив, який входив до складу слідчої групи, дозволив розголосити таємницю слідства. Мовляв, він був лише “виконавцем цих листів, а тому виконував технічну функцію з їх написання та роздрукування”.

Насамкінець, “Украфта” переконувала суд, що з посиланням АМКУ на практику Верховного Суду теж не все однозначно: “Спори, на які вони посилаються, за своїми обставинами виникнення не є релевантними, там інші обставини. Ці господарські спори стосуються надання оцінки судом, чи має право АМКУ використовувати ті відомості, які йому передають правоохоронні органи. І на підставі цих відомостей самостійно здійснювати збір доказів. У даному випадку вийшло інакше: Комітет не отримував відомості, він сліпо отримав матеріали кримінального провадження та використав їх без жодної перевірки для цілей власного розслідування. Тобто вони не стали підставою для збору доказів, ці матеріали стали доказами в розслідуванні справи, що стосується порушення конкурентного законодавства”.

У відповідь в Антимонопольному комітеті уточнюють, що жодних порушень у його діях немає. Хоча б тому, що відомості, які передаються їм від правоохоронних органів, після цього отримують статус доказів.

Голова АМКУ Ольга Піщанська наголосила: рішення апеляційної інстанції суперечить правозастосовній практиці Верховного Суду, тому Антимонопольний комітет знову відстоюватиме свою правоту у касаційній інстанції.

“Коломойський забере родовища Укрнафти, які дають прибутки, а її борги залишить державі”

На вердикт феміди в “бензиновій справі” різко відреагували активісти “Руху опору капітуляції”, які послідовно протистоять змичці владної команди Зеленського з олігархом Коломойським.

“Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду б’є одразу по антикорупційній та антимонопольній сферах, вже не кажучи про правосуддя.

Не забуваймо про шкоду іміджу України – суд менш ніж за годину ухвалив рішення на користь Коломойського. І це рішення створює плідний ґрунт для махінацій олігархів.

Тепер уникнення олігархом штрафу за цінову змову – це питання часу. Імовірно, справа невдовзі розвалиться, і Коломойський зможе знову захоплювати ринок бюджетного пального та штучно завищувати ціни”, – коментує один із лідерів “Руху опору капітуляції” Ілля Кононов.

Член координаційної ради “РОК”, народний депутат України VIII скликання та ексзаступник голови СБУ Андрій Левус бачить також політичну причину – настпний поділ ПАТ “Укрнафта”.

“Усі ці суди так пришвидшуються, бо вони впливають на поділ “Укрнафти”. Оскільки 30 листопада на засіданні акціонерів “Нафтогазу” ділитимуть “Укрнафту”. Для Коломойського важливим було це рішення, а також майбутнє рішення за позовом “Укрнафти” з проханням стягнути з “Нафтогазу” 9,1 млрд кубів газу, яке мають ухвалити 29 листопада.

Коломойський хоче очистити “Укрнафту” від “висяків”, аби швидше її поділити на свою користь.

Він забере родовища, які дають прибутки, а борги залишить державі”.

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матеріал підготовлено за сприяння Фундації “Вільні люди”