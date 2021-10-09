США і ЄС розчаровані зволіканням Києва з обранням глави САП. Зеленський озвався

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз “дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками” в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України – “вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні”.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у суботу, 9 жовтня, посольством США в Україні.

“Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами”, – сказано в заяві.

Цього дня, 9 жовтня, мало пройти засідання комісії з обрання нового керівника САП, але воно не відбулося через відсутність кворуму.

Як заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на засідання не прийшли троє членів, контрольованих офісом президента.

“Зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі США. І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не лише американський естеблішмент. Її бачать еліти усіх провідних столиць світу”, – написав Шабунін у фейсбуці.

Уже після цього на сайті президента України з’явилося повідомлення із заголовком “Члени конкурсної комісії для обрання керівника САП повинні виконати свій обов’язок – Президент”.

У повідомленні зазначено, що “в системі антикорупційних органів особливу роль відіграє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, від незалежності й фаховості керівника якої залежить ґрунтовність розслідувань НАБУ та гідне представлення звинувачення у Вищому антикорупційному суді”.

ОП не пояснює, чому його представники проігнорували зібрання. Але в заяві сказано:

“Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується. Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП, як це і має бути відповідно до найкращих міжнародних практик”, – зазначив Президент України Володимир Зеленський”.

Глава держави акцентував увагу на тому, що для діяльності конкурсної комісії створені всі умови. Підготовча робота була проведена вчасно та змістовно.

“Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов’язань України”, – це цитата Зеленського.

“З обранням нового керівника САП очікуємо активізації антикорупційних розслідувань та справедливих вироків винним у корупційних злочинах”, – сказано також у заяві.

Нагадаємо, перший голова САП Назар Холодницький подав у відставку ще 21 серпня.

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