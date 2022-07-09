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Речник МЗС заявив, що конгресвумен Спартц запитом про Єрмака грає на користь РФ

09/07/2022 13:35

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко критично відреагував на звернення члена Палати представників США Вікторії Спартц до президента Джо Байдена перевірити “російські зв’язки” керівника офісу президента Андрія Єрмака.

Про це представник МЗС написав у Facebook 9 липня.

Ніколенко вважає, що останні дії та заяви Вікторії Спартц “є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США”.

“Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження”, – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав Спартц “припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України”.

“Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі”, – написав представник МЗС.

Як повідомляла “Новинарня“, республіканка Вікторія Спартц 8 липня звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та його заступником Андрієм Татаровим, який блокує призначення спеціального антикорупційного прокурора.

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Україна

Речник МЗС заявив, що конгресвумен Спартц запитом про Єрмака грає на користь РФ

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко критично відреагував на звернення члена Палати представників США Вікторії Спартц до президента Джо Байдена перевірити “російські зв’язки” керівника офісу президента Андрія Єрмака....

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