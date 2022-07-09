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Конгресвумен вимагає від Байдена пояснень щодо “російських зв’язків” Єрмака

09/07/2022 10:44

Член Палати представників США Вікторія Спартц (Республіканська партія) звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє “Європейська правда“, оприлюднюючи лист Спартц, надісланий у п’ятницю, 8 липня.

Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована чорною плашкою, зміст цього фрагмента не уточнюється. У загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність “різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв’язків з Росією”. У відкритій частині листа ці тези не відображені.

Конгресвумен також згадує в листі, що керівник офісу президента України призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він “затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують”.

У зверненні до Байдена Вікторія Спартц пише, що “пан Єрмак викликає велике занепокоєння у низки людей у США і за кордоном”. Водночас “вважається, що про нього високої думки ваш радник із національної безпеки Джейк Салліван”.

“Тоді як президент Зеленський важко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Це також наш обов’язок перед сміливими українськими воїнами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх”, – підсумовує Спартц.

Редактор “Європравди” Сергій Сидоренко, коментуючи цю новину, написав у фейсбуці: “Особисто у мене мало сумніву, що це початок тривалої та системної кампанії, яка за низки сценаріїв – у разі, якшо не буде філігранної роботи Києва, та розуміння викликів – здатна завести Україну у виборчу кампанію“.

“Чи буде розуміння викликів тими, хто ухвалює рішення? Велике питання. По САП розуміння особисто у Зеленського так і не настало. І от тепер САП-ганьба Києва б’є нас буквально по всіх фронтах – від ЄС до США. Далі буде більше”, – додав журналіст.

Довідка

Вікторія Спартц

Вікторія Спартц (дів. Кульгейко) є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.
Представляє консервативне крило Республіканської партії США.
У 2021 році обрана до Палати представників Конгресу від штату Індіана.
8 листопада 2022 року в США мають відбутися довибори до Палати представників, а також до Сенату.

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Україна

Конгресвумен вимагає від Байдена пояснень щодо “російських зв’язків” Єрмака

Член Палати представників США Вікторія Спартц (Республіканська партія) звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком....

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