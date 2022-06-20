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Зміна риторики: Єрмак назвав НАТО “єдиною надійною безпековою парасолькою у світі”

20/06/2022 13:50

В офісі президента змінили риторику щодо НАТО і знову вважають Північноатлантичний Альянс “єдиною надійною безпековою парасолькою” у світі.

Це випливає зі слів керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Давайте говорити чітко по факту: сьогодні НАТО є єдиною надійною безпековою парасолькою у світі. Іншої не існує“, – наголосив Єрмак, коли журналісти нагадали йому, що в березні-квітні предметом переговорів між Україною і Росією був нейтральний статус та відмова від нашого членства України.

“Я не знаю перемовин, у яких нам хтось ставив якісь умови. Дійсно, були оприлюднені документи з позицією запитів росіян… Взагалі, ви знаєте, перемовини почалися з ультиматумів, які ми одразу відкинули. Тому я б взагалі не говорив про те, що це питання якось обговорювалось на офіційному рівні. Скоріше, йшлося про надто вільні інтерпретації коментарів учасників делегації. Я би так сказав”, – зауважив очільник ОП.

Він заявив, що Україна “на четвертий місяць війни показала, що ми одні – так, за допомогою партнерів, але все ж самі – боремося з російською агресією”.

“За моєю логікою, щоб зміцнювати будь-яку організацію, треба брати сильних. Назвіть мені хоча б декілька країн світу, навіть тих, які входять до НАТО, які б змогли повторити те, що сьогодні робимо ми. Тому для мене абсолютно логічно, що рано чи пізно не ми будемо стукати в закриті двері, які нібито називають відкритими. А вже нас будуть просити долучитися до цієї організації”, – переконаний Єрмак.

Водночас він наголосив, що безпека та захист Україні необхідні вже сьогодні, тому влада проводить консультації щодо “альтернативних заходів нашої безпеки і надання нам гарантій безпеки”.

“Якщо НАТО все ж таки зрозуміє, що світ змінився, і що ми – країна, яка продемонструвала, на що вона спроможна, ми завжди готові повернутися до цього питання. Ми ні від чого не відмовлялися і не збиралися відмовлятися”, – запевнив голова офісу президента.

Він нагадав, що для напрацювання ефективних гарантій безпеки для України створено міжнародну експертну групу на чолі з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном (другим її співголовою є сам Єрмак).

“Дуже важливо, щоб гарантії безпеки, надані Україні окремими членами НАТО, не вступали у протиріччя із обов’язками цих країн в Альянсі. Тому ми і запросили пана Расмуссена, який може чітко про це говорити”, – наголосив очільник ОП.

За його словами, багато різних країн з різних континентів заявили про своє бажання бути майбутніми гарантами, але важливо, щоб такий договір був обов’язковим і надійним.

“Ми точно не хочемо, щоб це був аналог Будапештського меморандуму або якийсь інший документ, який нічого не вартує”, – зауважив Єрмак.

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Як писала “Новинарня“, у березні президент Володимир Зеленський заговорив про те, що Україна “охолола” до НАТО й не прагнутиме вступу в Альянс. Він також різко розкритикував НАТО за “слабкість” через відмову закрити небо над Україною.

Після цього з Банкової почали лунати заяви про наміри створити альтернативну НАТО систему безпекових гарантій.

Ще 30 травня, також в інтерв’ю LB.ua, радник Єрмака Михайло Подоляк, який входив у переговорну групу з Росією з українського боку, зневажливо називав НАТО “альянсом для Голлівуду” і “красивим брендом” й заявляв, що Україна надає перевагу іншій альтернативі: “створювати військові альянси, які дійсно будуть забезпечувати глобальну безпеку”.

“НАТО сьогодні не працює. Просто треба речі називати своїми іменами”, – заявляв Подоляк.

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Україна

Зміна риторики: Єрмак назвав НАТО “єдиною надійною безпековою парасолькою у світі”

В офісі президента змінили риторику щодо НАТО і знову вважають Північноатлантичний Альянс “єдиною надійною безпековою парасолькою” у світі. Це випливає зі слів керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв’ю виданню...

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