Президент Литви вказав на контрпродуктивність ідеї Зеленського про альтернативу НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вказав на контрпродуктивність ідеї Володимира Зеленського щодо створення іншої структури для безпекових гарантій, яка стала б альтернативою НАТО.
Про це, як повідомляє “Європейська правда“, Науседа сказав на пресконференції по завершенню спільного візиту до Києва президентів країн Балтії та Польщі.
“Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність”, – заявив президент Литви, коментуючи ідею про створення альтернативної системи безпекових гарантій.
Попри те, що в запитанні не було уточнено, що йдеться саме про українську ініціативу (яка вивчається у рамках переговорів України з РФ), Науседа сприйняв це саме таким чином. Він уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.
“Я вірю дуже твердо – хоч би що там казали деякі партнери, я вірю, що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі”, – наголосив він.
Володимир Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства в Альянсі.
“Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, – жартома сказав Зеленський. – А ми потребуємо гарантій безпеки зараз”, – додав він.
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