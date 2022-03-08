Зеленський заговорив про охолодження до НАТО. Але літаки просить

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський більше не має наміру щосили намагатися забезпечити вступ України до НАТО, оскільки на даний момент не бачить у цьому перспектив через ігнорування нашої держави з боку Альянсу.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу ABC News, яке оприлюднене 8 березня.

“Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ”, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна не хоче бути країною, яка “просить щось навколішки”. І ми не маємо наміру бути такою країною, я не хочу бути таким президентом”, – додав Зеленський, якого цитує “ДТ”.

Пресслужба президента України наводить також такі фрагменти цього інтерв’ю:

“Сказати, скільки ми можемо витримати, – багато речей залежить не тільки від нас. Ми витримаємо. І навіть якщо вони зайдуть в усі міста, буде партизанська війна. Ніхто нашу свободу і незалежність не віддасть. Сьогодні – тут, завтра – країни Балтики, післязавтра – Польща, потім – Німеччина”.

Зеленський сказав, шо під час розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорював питання підтримки України в небі.

“Ми хочемо паритету в небі, хоча б так, щоб був баланс. Ми не можемо віддавати перевагу тільки Російській Федерації, тому що вона нас бомбить, розстрілює, кидає бомби, запускає ракети, бойові гвинтокрили, винищувачі, літаки – багато всього. Ми це не робимо, тому що в нас немає неба, ми його не контролюємо”.

Він зазначив, що Україна зверталася до США та інших країн із проханням надати військові літаки радянського виробництва, які перебувають на території Польщі.

“Ми вивчили це питання, ми знаємо, де розташовані ці літаки виробництва ще радянських часів, у яких державах. Ми їх попросили. І зараз багато чого залежить у цьому питанні саме від Сполучених Штатів Америки”.

“Я впевнений, що президент (Байден) може зробити більше. Я впевнений, що він може. І я хочу вірити, що він здатний зробити це”

Зеленський наголосив, що Україна сьогодні – це місце свободи у центрі Європи, і наша держава потребує захисту від всіх країн, які поділяють такі цінності.

“Це здається всім, що ми далеко від Америки, від Канади чи десь там ще. Ні. Ми – свобода. І коли перетинають кордони цих прав і свобод, треба захищати нас. Тому що спочатку – ми, а потім – ви. Так завжди. Апетит приходить під час їжі – і все сильніший”.

Нагадаємо, незважаючи на те, що петиція з проханням до НАТО “закрити небо” України від ракет і бомб Росії набрала більше мільйона підписів, Північноатлантичний альянс не робить цього. Адже “базпольотна зона” означає застосування натовських систем ППО та літаків. Це нібито призведе до війти НАТО з РФ, а вона небажана.

Паралельно з проханням про “закриття неба” Київ просить НАТО надати винищувачі радянського виробництва, які стоять на озброєнні Польщі. Така схема була б можлива, якби до її реалізації доклався Вашингтон, надавши натомість полякам сучасні американські літаки.

Варто також зазначити, що курс на НАТО і ЄС записаний у Конституції України. Відмова від нього є однією з вимог Росії, чиї війська вторглися в Україну і чинять звірства.

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