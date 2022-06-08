Home / Війна / Ексгенсек НАТО розповів про дві помилки, яких припустився Альянс щодо України в 2008 та 2014 роках

Ексгенсек НАТО розповів про дві помилки, яких припустився Альянс щодо України в 2008 та 2014 роках

08/06/2022 14:32

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009–2014 роки) заявив, що НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії дорожню карту до членства в НАТО в 2008 році.

Про це він заявив у інтерв’ю американському часопису Foreign Policy, пише у середу, 8 червня, “Радіо Свобода”. 

За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам плану дій щодо членства в альянсі.

“І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року”, – сказав він в інтерв’ю Foreign Policy.

Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році, коли були запроваджені «м’які» санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він “може майже без будь-яких витрат продовжувати й захоплювати землю силою”.

У той же час, сказав Расмуссен журналісту, НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.

“Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна”, – сказав він.

Також колишній генсекретар зауважив, що він не вірить, що Путін застосує зброю масового ураження, оскільки розуміє, що на це буде рішуча відповідь НАТО. Він висловив різку незгоду щодо твердження президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Захід не повинен “принижувати” Путіна, та наголосив, що українці повинні перемогти, а Захід – надати усю необхідну для цього підтримку.

“Ми не можемо врятувати Путіна від приниження. Ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Тому мій висновок: Україна має виграти цю війну, тому що, якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться. Він продовжить свої дії в Молдові, Грузії і врешті-решт також чинитиме тиск на три країни Балтії. Тому українці мають перемагати, і у них є воля до боротьби. Наш обов’язок – дати їм засоби для боротьби”, – наголосив він.

Расмуссен також відкинув думку, що агресія Росії є реакцією на розширення НАТО, оскільки не НАТО агітувало за розширення, а “колишні комуністичні диктатури у Східній та Центральній Європі подали заявку на членство в НАТО, щоб отримати гарантії безпеки”, вказав він.

“Тож замість того, щоб звинувачувати НАТО, я думаю, що люди повинні подумати, чому сусіди Росії раз-у-раз хочуть, щоб членство в НАТО надало їм гарантії безпеки? Звичайно, тому що вони знають про загрозу з боку Росії. Тож відповідальність за цю агресію несе лише одна країна, і це Росія”, – сказав колишній генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю американському часопису.

Читайте також:
Концепція НАТО до 2030 року буде слабкою, якщо в ній не буде місця для України, – Резніков

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила ворожого агента-киянина, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ

Служба безпеки України звітує, що викрила ворожого агента, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Про це повідомив пресцентр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse