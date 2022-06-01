Концепція НАТО до 2030 року буде слабкою, якщо в ній не буде місця для України, – Резніков

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Стратегічна концепція НАТО до 2030 року буде слабкою із самого початку, якщо в ній не буде місця для України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це у середу, 1 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він розповів, що у неділю мав честь звернутися до Парламентської Асамблеї НАТО і взяти участь у дискусії, та запропонував членам Асамблеї взяти до уваги три речі.

Перше.

“Дії російської влади мають відверто злочинний терористичний характер. Кремль чинить злочин геноциду проти українського народу. При цьому намагається тероризувати світ загрозою глобальної продовольчої кризи. Це державний тероризм, який саме так і має бути оцінений в кожній країні вільного світу. З відповідними наслідками для злочинців”, – описав Резніков.

Друге.

“Росія інвестує колосальні ресурси у брехню, спекулюючи на проблемах, які сама і створює. Я закликав парламентарів до лідерства у роз’ясненні своїм громадянам того, що робить кремлівський режим з Європою. Розмови про «втому» від України та від війни, які намагаються штучно роздмухувати російські керманичі, та об’єктивні ускладнення зникнуть тільки тоді, коли буде усунуто причину – російську агресію”.

Третє.

“Немає жодного сенсу підштовхувати Україну до рішень, суть яких зводиться до здачі власної території, щоб тимчасово вгамувати москву. Адже це тільки збільшить апетити агресора. Крім цього, подібні кроки не сприйме ані українська влада, ані український народ. Якщо хтось думає у такий спосіб припинити війну – отримає прямо протилежний результат. Війна прийде безпосередньо на кордони НАТО та ЄС. В етерах російські пропагандисти, які напряму контролюються Кремлем, вже прямо говорять, що настав час Росії «демілітарізувати» не тільки Україну, а й увесь Північноатлантичний альянс. Тобто, ми чуємо прямі погрози безпеці всього світу. Будуть мільйони нових біженців і сотні мільярдів нових збитків для Європи”.

“У підсумковій декларації в підтримку України, серед іншого, Асамблея відзначила такі важливі тези.З одного боку, визнано, що агресією проти України Росія не тільки прагне розгромити українську демократію, але й залякати інші суверенні та демократичні країни і, відповідно, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу. З іншого, члени Асамблеї констатували, що дії Москви створили нову стратегічну реальність, і союзники та партнери по Альянсу мають негайно знайти відповіді, в тому числі – на довгу перспективу”, – розповів міністр.

Він нагадав, що в цьому контексті надзвичайно важливим буде Саміт НАТО у Мадриді, де очікується схвалення Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

“Я звернув увагу членів ПА НАТО, що ця концепція буде з самого початку слабкою, якщо в ній не буде чіткого місця для України у міжнародно визнаних кордонах. Зокрема, це може заохотити інших акторів, які розглядають збройну агресію проти незалежної держави як спосіб досягнення своїх цілей. У кінці місяця ми побачимо результат. Поки ми продовжуємо інтенсивний діалог з партнерами на двосторонньому рівні”, – йдеться в повідомленні глави МОУ.

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