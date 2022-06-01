Резніков: Україна проходить через критичну фазу війни, на сході – кровопролитні бої

Україна зараз проходить через критичну фазу війни, на сході тривають кровопролитні бої, нам бракує зброї, щоби зупинити та відкинути ворога.
Про це у середу, 1 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину. Втім кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов’язково переможе”, – написав міністр на ФБ.
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