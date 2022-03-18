Арестович назвав однією з причин війни курс на НАТО в Конституції. Йому відповіли

Олексій Арестович

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.

Про це він сказав у п’ятницю, 18 березня, в ефірі телеканалу “Прямий”, передають “Букви“.

“Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію”, – заявив Арестович, який з початку великої війни став одним із речників Банкової.

У цьому контексті важливо, що відмова України від курсу на НАТО є однією з ключових вимог росіян на переговорах щодо “мирної угоди”.

Цього ж дня глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Москва та Київ “максимально зблизили свої позиції” щодо нейтрального статусу України та її невступу до НАТО.

Коментуючи слова Арестовича, політичний оглядач Віталій Портников зазначив у соцмережі, що ця логіка схожа на логіку жертви зґвалтування.

“Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти, що вона зробила не так і чому саме на неї напав маньяк. Може, вона була неправильно одягнена, може, вона занадто сильно йому посміхалась, або, навпаки, була надто агресивною?” – написав він у фейсбуці.

Але маньяк, за словами Портникова, напав лише тому, що хотів напасти і знищити. Членство України в НАТО турбує президента Росії лише тому, що після цього буде неможливою її окупація та включення до складу Російської Федерації – що є головною метою Кремля.

“Це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося з путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї”, – констатував Портников.

Він додав, що бажання “закінчити війну в голові у 2019 році” також не відвернуло нас від війни, а лише наблизило до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад.

“Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної”, – зазначив Портников.

Відреагувала на слова Арестовича і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (“Європейська солідарність”). Вона нагадала, що Путін напав на Україну у 2014 році, коли її статус був нейтральним – тоді він окупував Крим і вторгся на Донбас. А вектор на НАТО є відповіддю на агресію та питанням самозахисту.

Клипмуш-Цинцадзе додала, що “говоруни” допомагають Путіну виправдати агресію, а це московський порядок денний і підготовка до капітуляції. І розмови такі почалися після того, як Україна почала перемагати та отримала шанс назавжди покінчити з посяганнями Путіна.

“Так, щодня гинуть люди, Путін руйнує країну, але він не перестане цього робити, якщо ми почнемо виконувати його забаганки. Його мета – знищення України. Єдиний наш вихід – битися до перемоги”, – написала політикиня.

“Хайпери на крові нестимуть відповідальність за просування наративів путіна і провал підготовки до війни. Відсутність у ЗСУ достатньої кількості бодай бронежилетів і джгутів, які зараз шукаємо по всьому світу, – це… панове, поговоримо після перемоги”, – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп від “ЄС” Володимир В’ятрович заявив, що “в преамбулі Конституції України закріплена «незворотність європейського та євроатлантичного курсу України». Якщо хтось на Банковій забув обов’язкові для виконання норми Основного Закону, я нагадаю”.

“Будь-які антиконституційні заяви влади на тему позаблоковості – це шлях не до миру, а до розколу й послаблення всередині країни і демонстрацію непослідовності й слабкості назовні”, – констатував він.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)”, ініційований п’ятим президентом України Петром Порошенком. “За” відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.

Читайте також:

У війни є два фінали. Більш реалістичний для нас – безпекова угода, – глава МЗС Кулеба